YAXO odmienia Nintendo Switch 2. Nowe akcesoria do grania, ładowania i ochrony konsol
Właściciele Nintendo Switch 2 mają naturalne zapotrzebowanie na praktyczne akcesoria - dedykowane kontrolery, uchwyty do Joy-Conów, ładowarki i etui.
2026-06-10, 10:26

Właściciele Nintendo Switch 2 mają naturalne zapotrzebowanie na praktyczne akcesoria - dedykowane kontrolery, uchwyty do Joy-Conów, ładowarki i etui. 

 YAXO odpowiada na te potrzeby zestawem produktów, które pomagają wygodniej grać, szybciej ładować kontrolery, chronić konsolę i przygotować sprzęt na każdą sesję - niezależnie od tego, czy chodzi o granie solo, z rodziną czy w podróży. 

 Nintendo Switch 2 - konsola na wiele okazji

 Nintendo Switch to nie tylko mobilna konsola, ale i sprzęt, który równie dobrze sprawdza się w trybie domowym, podczas wieczornych sesji na telewizorze i imprez z przyjaciółmi. Każdy z tych sposobów zabawy generuje konkretne potrzeby: wygodniejszy chwyt, naładowane Joy-Cony gotowe na kilku graczy, ochronę ekranu, czy kontroler oferujący więcej możliwości. YAXO ma w ofercie akcesoria, które to wszystko zapewniają.

 EVO DECK - kontroler dla wymagających graczy Switch 2

  

Wyróżniającym się produktem w ofercie YAXO dla Nintendo Switch 2 jest EVO DECK - bezprzewodowy kontroler-uchwyt na konsolę, do wygodnego grania w trybie przenośnym. Spusty z efektem Halla eliminują niedokładności mechaniczne, 9-osiowy żyroskop zapewnia precyzję w grach ruchowych, a cztery programowalne przyciski M1-M4 pozwalają zbudować własny układ sterowania. Funkcja TURBO i sloty na karty gier to dodatkowe argumenty dla graczy przywiązanych do kartridżów. Wymienne joysticki i D-pad dają możliwość dalszej personalizacji. 

Joy-Cony - wygodniejszy chwyt, mniej przerw na ładowanie 

 

Dla graczy korzystających ze standardowych Joy-Conów Nintendo, YAXO przygotowało trzy uzupełniające produkty. MOUSE PRO SET to ergonomiczny uchwyt, który zmienia Joy-Cony w urządzenie przypominające mysz komputerową - z podświetleniem LED i zwiększoną precyzją prowadzenia. CHARGE GRIP SET łączy wygodniejszy chwyt z funkcją ładowania: USB-C. Wygodny kształt, wskaźnik statusu RGB i czas ładowania do 2 godzin sprawiają, że przerwy między sesjami stają się krótsze. QUAD CHARGE DOCK ładuje za to jednocześnie do czterech Joy-Conów dzięki ich magnetycznemu dopasowaniu - dzięki niemu zawsze będziesz w gotowości na wizytę przyjaciół chcących spróbować multiplayerowych gier. 

SCUTUM - ochrona dla Switcha  

 

Etui YAXO SCUTUM przeznaczone jest dla graczy, którzy regularnie zabierają konsolę poza dom. Kompatybilne z Nintendo Switch, Switch OLED i Switch 2, oferuje wodoodporną i odporną na uderzenia obudowę z miejscem na karty gier. Smycz dołączona w zestawie ułatwia transport. To dobry wybór dla każdego, kto nosi Switcha w plecaku lub torbie i chce zadbać o bezpieczeństwo sprzętu. 

Dostępność 

Produkty YAXO dla Nintendo Switch 2 są dostępne w sprzedaży w wybranych sklepach, m.in. RTV Euro AGD, Media Markt, X-KOM oraz Morele.net. 

Lista produktów

Akcesoria do Nintendo Switch 2 

  • YAXO EVO DECK - kontroler bezprzewodowy do Nintendo Switch 2 
  • YAXO MOUSE PRO SET - uchwyt do Joy-Conów w kształcie myszki, do Nintendo Switch 2 
  • YAXO CHARGE GRIP SET - uchwyt do Joy-Conów w kształcie pada, z funkcją ładowania do Nintendo Switch 2 
  • YAXO QUAD CHARGE DOCK - ładowarka do czterech Joy-Conów do Nintendo Switch 2 
  • YAXO SCUTUM - etui do Nintendo Switch / Switch OLED / Switch 2 
KONTAKT / AUTOR
Piotr Kała
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Yaxo
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015-2026.  Dla dziennikarzy
Strona, którą przeglądasz jest dedykowaną podstroną serwisu biuroprasowe.pl, administrowaną w zakresie umieszczanych na niej treści przez danego użytkownika usługi Wirtualnego biura prasowego, oferowanej przez WhitePress sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku–Białej.

WhitePress sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz odesłania do innych stron internetowych zamieszczone na podstronach serwisu przez użytkowników Wirtualnego biura prasowego lub zaciągane bezpośrednio z innych serwisów, zgodnie z wybranymi przez tych użytkowników ustawieniami.

W przypadku naruszenia przez takie treści przepisów prawa, dóbr osobistych osób trzecich lub innych powszechnie uznanych norm, podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za naruszenie jest dany użytkownik usługi, który zamieścił przedmiotową treść na dedykowanej podstronie serwisu.